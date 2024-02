Museo Officine Benelli. Boom di visitatori. E un 2024 a tutta velocità

Oltre 5000 visitatori in un anno (di cui il 20% stranieri), ai quali si aggiungono centinaia di ragazzi delle scuole e tantissimi motociclisti di club provenienti da tutto il mondo. Sono questi i risultati raggiunti lo scorso anno dal Museo Officine Benelli, dove è stato segnato il record di visite. Un bilancio stilato in occasione della presentazione del calendario iniziative 2024, come spiega il direttore del Museo, Paolo Marchinelli: "Siamo orgogliosi di questi risultati – dice – che confermano quanto la storia delle due ruote di questa città sia da traino per attrarre turisti. Per quest’anno abbiamo già ricevuto tantissime prenotazioni e numerose sono le attività che organizzeremo. Tornerà infatti la Benelli Week che si terrà dal 16 al 22 settembre e ci sarà il motoraduno ‘Circuito delle Candele’, dedicato alle moto degli anni ’30, che si svolgerà a Candelara il 30 giugno ma anche tanti eventi dedicati alle moto moderne. Tra questi ‘L’Eden Rock’, manifestazione pensata per le moto degli anni ’70 e ’80, che si terrà a Pesaro il 21 aprile e il ‘Motoraduno del Mare’ in programma il 6 e 7 luglio. E per attrarre anche pubblici differenti organizzeremo insieme ad altri club delle Marche un raduno dedicato ai sidecar che si terrà il 18 e 19 maggio. Infine, abbiamo in programma una serie di appuntamenti culturali, mostre, convegni, serate in musica ed eventi a tema, tra cui una interamente dedicata alla storia della Benelli, che organizzeremo a giugno insieme a Lucia Ferrati".

Non solo cultura ed eventi ma anche attività sportive. Da un paio di anni il Moto Club Benelli ha infatti realizzato a Tavullia una pista da motocross dedicata sia ai piloti esperti che ai più piccoli, lo Junior Camp Tonino Benelli, dove ogni week-end si allenano decine di ragazzi e bambini, dai 5 ai 18, ma anche campioni che corrono nel motomondiale. "Attorno allo Junior Camp Tonino Benelli si è creato un bellissimo movimento di tanti giovani che si sono avvicinati a questo sport – spiegano Davide Cecchini e Stefano Dini, responsabili del circuito –. Sono oltre 100 gli atleti che lo scorso anno hanno sottoscritto licenze agonistiche e tessere sport al Moto Club Benelli (che conta circa 300 soci) e siamo orgogliosi di ospitare anche tanti professionisti. A breve presenteremo anche dei nuovi progetti di formazione ed organizzeremo dei ‘camp’ con grandi campioni del motocross".