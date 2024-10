Museo Oliveriano domenica visita gratuita

Poste Italiane, partner di Pesaro 2024, sostiene il palinsesto di iniziative e progetti dell’anno in corso. Nell’ambito di questa preziosa partnership, domenica 27 ottobre offre al pubblico l’ingresso gratuito al Museo Archeologico Oliveriano, uno dei luoghi simbolo del patrimonio culturale cittadino. Nell’ingresso è inclusa anche una visita guidata gratuita della durata di un’ora (max 30 partecipanti) in programma nei seguenti orari: mattino ore 10, 11 e 12, pomeriggio 15.30, 16-30 e 17-30. Per visitare il museo e partecipare alla visita guidata occorre prenotarsi online. Riaperto al pubblico nel dicembre 2022 con l’allestimento interamente rinnovato, il museo documenta mille anni di storia del territorio - dal periodo piceno alla tarda età imperiale - e si articola in quattro sezioni espositive, vere e proprie chiavi di narrazione dell’intero corpus delle collezioni: la necropoli picena di Novilara, il lucus pisaurensis (importante luogo di culto connesso alla romanizzazione del territorio, scoperto dallo stesso Olivieri sulla collina di Santa Veneranda), il municipio di Pisaurum e il collezionismo settecentesco. Gestito dalla Fondazione Ente Olivieri e accolto a Palazzo Almerici, edificio del XVII secolo nel cuore del centro, il museo nasce dal lascito testamentario di Annibale degli Abbati Oliveri (1708-1789), geniale erudito settecentesco che dona a Pesaro e ai suoi concittadini il suo ingente patrimonio bibliotecario, documentario e archeologico. Del lascito Olivieri fa parte anche una notevole quantità di reperti donati dall’amico Giovan Battista Passeri (1684-1780), intellettuale eclettico che ha segnato il settecento pesarese.