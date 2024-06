Music Notes, i gioielli della classica

Dal 2 luglio al 6 agosto si svolgerà la nona edizione di MUN Music Notes in Pesaro, rassegna di musica classica su progetto artistico di Eugenio Della Chiara, promossa dal Comune di Pesaro in collaborazione con Amat, che sarà ospitata nella chiesa dell’Annunziata, nella chiesa del Nome di Dio e nel Salone Nobile di Palazzo Gradari “Antonia Pallerini“.

Due i temi fondamentali: il legame tra musica e natura e l’indagine sulla natura stessa della musica, sollecitata soprattutto da nuove generazioni di compositori. Il recital pianistico di Costanza Principe – 2 luglio, chiesa dell’Annunziata – è incentrato sulle composizioni nate nell’ambito di una delle coppie più importanti della storia della musica: quella formata da Clara Wieck e Robert Schumann.

Margherita Succio – 9 luglio, chiesa dell’Annunziata – introduce invece il tema dell’indagine sulla natura della musica, mettendo a confronto alcune composizioni per violoncello solo degli ultimi centodieci anni. Il concerto di Enrico Gatti e Luca Scandali – 16 luglio, chiesa del Nome di Dio – permetterà di ascoltare un’antologia di musiche per violino e organo composte nel XVI secolo in area adriatica le cui note risuoneranno su due strumenti pesaresi dell’epoca: un violino Mariani del 1640 e un organo Pace del 1630.

Il legame tra musica e terra delle origini sarà protagonista anche del concerto del duo chitarristico formato da Pietro Locatto ed Eugenio Della Chiara – il 23 luglio a Palazzo Gradari – che suoneranno una loro trascrizione integrale delle dodici Danzas españolas op. 37 di Enrique Granados. La forza dirompente della natura è protagonista del recital pianistico di Alberto Chines, il 30 luglio a Palazzo Gradari. Il pianista palermitano, partendo dalla raffinatissima trascrizione pianistica di Les Indes Galantes di Rameau realizzata da Dukas, approderà al Sacre du Printemps di Stravinskij. Il nono capitolo di MUN si chiude – il 6 agosto a Palazzo Gradari – con il concerto di un trio d’eccezione. Insieme alla pianista Roberta Pandolfi e al violoncellista Gianluca Pirisi si esibirà Irvine Arditti, violinista che ha segnato la storia dell’interpretazione della musica contemporanea negli ultimi cinquant’anni. In programma la prima esecuzione di un nuovo lavoro di uno dei più interessanti giovani compositori italiani, Danilo Comitini.

Biglietti, 8 euro, in vendita al Teatro Rossini, al Teatro Sperimentale, circuito AMAT/vivaticket. Biglietteria nei luoghi dei concerti un’ora prima dell’inizio previsto alle ore 21.15.

ma. ri. to.