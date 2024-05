Musica, 15enne di Bolzano si aggiudica il Premio Pesaro

È stato un grande successo il Concerto di Gala che ha visto protagonisti i vincitori del Rossini International. Un omaggio al Cigno pesarese, a cui è dedicato il concorso musicale. Al concerto sono intervenute numerose personalità della politica e della cultura, rappresentanti della governance del Teatro. Una serata di grande musica, un programma speciale che ha portato alla ribalta giovani e promettenti talenti del panorama musicale internazionale. Interpretazioni accolte da un numeroso e caloroso pubblico al Teatro Rossini di Pesaro.

Il concerto si è concluso con la consegna dei premi e dei diplomi ai vincitori. Il XXI Concorso Musicale Internazionale "Città di Pesaro" è un’edizione che si ricorderà innanzitutto come ‘Edizione da Capitale’ con la provenienza internazionale dei partecipanti, che hanno raggiunto Pesaro dalla Cina, dall’America, dal Giappone, dall’Uzkekistan, dal Kazakistan ma soprattuto la partecipazione di tanti giovani musicisti da ogni regione d’Italia. Diversi i premi speciali assegnati che hanno evidenziato un alto livello artistico del concorso che richiama a Pesaro importanti scuole riferimento per la formazione dei giovani talenti. I premi sono stati assegnati da una giuria presieduta da Fabio Masini, direttore del Conservatorio Rossini e composta da musicisti di alto valore artistico.

Si aggiudica il prestigioso Premio Pesaro una giovanissima ragazza di Bolzano, di appena 15 anni, Annalisa Bisceglia, che con i virtuosismi del suo violino ha conquistato tutti, giuria e pubblico. Il Premio Rossini International vola in Russia, a San Pietroburgo, al maestro Alexander Afanasiev che con l’Orchestra popolare formata da oltre 50 giovani musicisti, omaggia Rossini. Lo Schhool Prize se lo aggiudicano ex aequo l’Orchestra d’Archi del Liceo Bertaccioni di Parma e l’Orchestra del Liceo Mariotti di Perugia. Il Premio Cimp online, al fisarmonicista Marco Salvetti.

"Sono felice che il lavoro svolto in questi anni, per la preparazione del Concorso sia giunto a risultati di eccellenza che abbiamo potuto constatare nel concerto dei vincitori -, afferma Francesca Matacena, direttore artistico del Rossini International. - Appuntamento al Fuori Festival, occasione per riascoltare ed applaudire i vincitori, durante la Rassegna Concertistica estiva che animerà i Cortili più rappresentativi della città, a Pesaro tra luglio e agosto".

Luigi Diotalevi