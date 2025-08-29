Musica a Palazzo, gran finale

Giunge all’ultimo appuntamento la rassegna “Musica a Palazzo“ organizzata dall’Ente Concerti pesarese anche quest’anno nel cortile d’onore del Palazzo Ducale: domani alle ore 18 si esibirà al pianoforte Marco Ottaviani. Classe 2001, diplomato nel 2018 al conservatorio Rossini, per tre anni ha poi studiato a Parigi alla scuola Alfred Cortot con la maestra Rena Shereshevskaya, e poi ancora con Natalia Trull. Nel frattempo, ha iniziato una proficua attività concertistica, come solista e in formazioni. "La scuola russa è tra le migliori al mondo per la classica – ci racconta – e mi ha dato delle ottime basi. Contemporaneamente, sono molto legato al nostro territorio ed è la terza volta che suono qui a Urbino, dove torno sempre con piacere. Suonare nel cortile d’onore è quasi come essere in una sala al chiuso: c’è una percezione sonora che fa ritornare il suono come in una sala da concerto, insomma è un ottimo luogo".

Il repertorio di domani sarà sia classico che più recente: "La gente è per lo più abituata alla classica, invece a me piace molto proporre anche la musica del Novecento: credo sia bello far conoscere sempre più questo repertorio. Ecco perché suonerò tre brani di Aloise Vecchiato (1913-2004), un compositore ligure molto interessante. Poi porterò un caposaldo di Beethoven, la sonata 109, il cui terzo movimento, un tema con variazioni, non rientra nei canoni delle sonate tradizionali: alla fine si sentono dei trilli, una sorta di annuncio di qualcosa che starà per succedere, una innovazione mai scritta fino a quel momento. Segue un brano virtuosistico giovanile di Schumann, quasi bachiano, incentrato su appena tre note. Poi la ballata n. 2 di Liszt, che parte con delle scale da atmosfera tempestosa che poi si alternano a degli sprazzi di luce e trionfo. Concluderò con la Quinta sonata di Skrjabin, un brano “estatico“, come scrive lui stesso nella partitura".

Reduce dalla vittoria di un concorso internazionale a Villafranca di Verona, Ottaviani ha già delle date fissate in Liguria e a Lione, e poi una incisione. Biglietti sul posto dalle ore 17 o online su liveticket.com

Giovanni Volponi