Musica acusmatica, asse Pesaro-Parigi

Il più importante concorso al mondo dedicato alla composizione elettroacustica tridimensionale. Si deve certamente all’intuizione e alla lungimiranza di Eugenio “Gege“ Giordani se oggi Isac 2024 (International Sonosfera Ambisonics Competion), è diventato il punto di riferimento nelle "competizioni" dedicate alla musica Acusmatica. E al maestro scomparso quattro anni fa a causa del Covid è dedicata anche la seconda edizione del concorso che si terrà sull’asse Pesaro-Parigi grazie (ad una collaborazione con l’Istituto di ricerca Ircam del Centre Pompidu) e che avrà come "teatro" la Sonosfera.

A presentare il concorso, che si terrà da giovedì a domenica 17 l’ideatore della Sonosfera, il docente e ricercatore David Monacchi che ha ribadito che si tratta di un evento straordinariamente importante per Pesaro capitale italiana della cultura grazie alla qualità dei partecipanti (provenienti da oltre 40 paesi al mondo), e di una giurìa internazionale di grande livello. Per Daniele Vimini "Isac è un concorso che ha avuto una fortissima attrattiva internazionale grazie anche alle possibilità e alle tante opportunità offerte dalla Sonosfera che rappresenta un unicum a livello mondiale nella riproduzione tridimensionale della musica".

Venerdì 15 in Sonosfera, in programma la premiazione e il concerto dei premiati al termine di una mini-residenza dei vincitori per l’ottimizzazione delle proprie composizioni che si svolgerà nell’anfiteatro tecnologico per l’ascolto profondo di ecosistemi e musica di Pesaro città creativa Unesco della Musica. E stata più volte ribadita da Monacchi l’importante collaborazione nel segno del dialogo internazionale con Ircam Centre Pompidou di Parigi (ci lavorano un centinaio di ricercatori nel campo dell’elettroacustica applicata alla musica), con l’intento di creare un premio in vera e propria sinergia.

"Un’opportunità che gli organizzatori definiscono unica per i vincitori che avranno il privilegio di viaggiare da Pesaro a Parigi, sperimentando due delle strutture pubbliche di fama mondiale per l’ascolto acusmatico: la High-Order Ambisonics (HOA): Sonosfera a Pesaro ed Espace de Projection a Parigi, una sorta di teatro acustico con pareti e soffitti mobili in grado di adattarsi a varie situazioni acustiche. Alla chiusura della call c’erano 149 candidature da 42 paesi, più del doppio rispetto all’edizione del 2023. Il concorso funge da piattaforma per supportare le pratiche creative nella musica interamente perifonica e nella composizione di paesaggi sonori. Ingresso gratis ai concerti di venerdì sabato.