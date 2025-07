Musica al ritmo di apericena. Monteciccardo a tutte note

Il Conventino dei Serviti di Maria di Monteciccardo torna ad ospitare, da oggi (ore 21), per altri 3 giovedì e per l’ultimo mercoledì del mese, la rassegna concertistica gratuita ConventiNOTE, promossa dal Comune di Pesaro e dal Municipio di Monteciccardo e organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Monteciccardo.

Sul palco saliranno, nell’ordine: Apnea (oggi), Kayros Ensemble (10 luglio), Surreal Sound Project (17 luglio), Terence Kill Band (24 luglio), SOL Madre & Figlio (30 luglio). In apertura ai concerti, dalle 19, sarà possibile gustare un apericena (su prenotazione al numero: 389.1227005) con prodotti tipici locali a cura dell’associazione turistica Pro Loco di Monteciccardo accompagnati da un calice di una Dop del territorio.

L’appuntamento enogastronomico accoglierà al meglio i partecipanti a ConventiNote che, come spiega il direttore artistico Ugo Betti , "darà spazio, voce e casse a 5 gruppi molto diversi tra loro, ciascuno riconoscibile e apprezzabile per il proprio taglio.

Ci saranno i musicisti maturi così come quelli in erba; quelli che proporranno rock e quelli che interpreteranno musica classica; saliranno sul palco gli ambasciatori della world music ma anche quelli della funky. Ascoltarli sarà semplice: basterà raggiungere il Conventino dei Serviti di Maria e godersi lo spettacolo della buona musica".

Quindi apertura con gli Apnea, una band pop-rock di Montelabbate composta da: Andrea Molinari, Alessandro Guarandelli, Francesco Antonelli, Luca Magrini, Marco Molinari. Tra i tanti palchi in giro per l’Italia, quello del 2020 del 32º Rock Targato Italia, e il Teatro Ariston calcato per la finale nazionale di Sanremo Rock. "Adrenalina", uno dei loro ultimi brani, è stato recensito e ha ricevuto un servizio dedicato al Tg1 come nuovo brano in uscita.

A ConventiNote presenteranno il loro nuovo disco "Un’altra vita".