Musica antica in Conservatorio

In coincidenza con l’equinozio di primavera e con la celebrazione della nascita di Johann Sebastian Bach, domani si festeggia la Giornata Europea della Musica Antica che intende valorizzare e diffondere la conoscenza dell’immensa eredità musicale e culturale che va dal Medioevo al primo Classicismo (Sala dei Marmi del Conservatorio Rossini, ore 18). Promotore e protagonista della 13ª edizione dell’Early Music Day sarà il professor Maurizio Paciariello, titolare della cattedra di Pianoforte e Pianoforte storico dell’Istituto pesarese.

Il programma del concerto, elaborato da Paciariello con i suoi allievi, è un percorso cronologico nel repertorio tardo-barocco e classico. L’apertura sarà affidata ad Enrico Maria Bertoni con la Fantasia in fa diesis minore di Carl Philipp Emmanuel Bach; a seguire Paciariello eseguirà la Sonata in do min. K 457 di Mozart; nella seconda parte due sonate di Beethoven – op. 10 n. 2 e op. 31 n. 3 – affidate rispettivamente a Giovanni Capelli e al professor Paciariello. Il concerto sarà l’occasione per riascoltare alcune pagine famose della letteratura pianistica restituite alla veste insolita e affascinante del suono ‘antico’ di un fortepiano Clementi a tavolo originale (foto). Ingresso su invito tramite piattaforma eventbrite.it.

ma.ri.to.