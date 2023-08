Musica Arabita a Fano: 100 anni da festeggiare con Carnevale e San Costanzo Show

FANO

La tradizione del Carnevale e l’innovazione di Porto Futuro: grande festa al porto, nel parcheggio davanti al Pesce Azzurro, nelle giornate di venerdì 18 e sabato 19 agosto per celebrare i 100 anni della Musica Arabita. L’evento, dal nome "Un Secolo di Note Colorate", è organizzato dalla Twentysix di Herry Secchiaroli e vedrà la presenza del San Costanzo Show. Le associazioni Umanesimo Artificiale e Carnage Collective presenteranno "Porto Futuro" che prevede percorsi di rigenerazione urbana, laboratori creativi e incontri tra i giovani del territorio.

Il programma prevede per giovedì 17 la visita guidata alla Fabbrica del Carnevale con la presidente Maria Flora Giammarioli e dei maestri carristi (costo 10 euro, bambini sotto gli 8 anni e i tesserati della Carnevalesca gratis). Venerdì 18, dalle 18, ci saranno i dj e la musica Hip Hop a cura di House Of, alle 21 "Un secolo di Note colorate" con l’esibizione della Musica Arabita e la partecipazione del San Costanzo Show, dalle 22.30 musica Hip Hop. Sabato 19 si parte sempre con dj a cura di Carnage Colletive&Friends, mentre alle 23 ci saranno i Pastaboys: Dino Angioletti, Rame e Uovo, blasonato trio bolognese del celebre Echoes di via del Carro a Misano, ancora oggi super attivi nella scena house nazionale ed internazionale. Il porto diventa così, per due giornate, punto di incontro di diverse generazioni tra spettacoli e musica. "Cent’anni della Musica Arabita sono tanti – ha detto il sindaco Massimo Seri – ed è giusto celebrarli perché rappresentano la nostra tradizione". Una festa dove si incontrano diversi linguaggi e differenti generazioni, pensata per il divertimento dei giovani e delle persone più mature. Per il Carnevale, grazie alla presenza dei carri di prima categoria e del carro della Musica Arabita sarà un’occasione di promozione delle sfilate 2024.

an. mar.