Musica, arte e cultura per una serata speciale

Gran bella serata nel cortile di Palazzo Almerici-Prosperi a Pesaro, dove si è tenuta una brillante ed interessante conversazione tra Luigi Ferrari e Rosetta Cucchi su un argomento trattato dal libro dello stesso Ferrari: "L’arca di Shakespeare" un volume "Mistero" che ci accompagna da 400 anni. La serata, organizzata dagli avvocati Novella Baronciani e Arturo Pardi ha visto la partecipazione di numerosi professionisti molto attenti e soddisfatti. Luigi Ferrari, milanese, a Pesaro da diversi anni, laureato in Architettura al Politecnico di Milano e diplomato in Composizione e in Analisi Musicale ail Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, ha ricoperto anche l’incarico di direttore artistico del Rof negli anni 1992-2000. Rosetta Cucchi, pesarese, pianista e regista d’opera, ha accompagnato i più grandi talenti del belcanto e firmato molte regie. Ha studiato pianoforte al Conservatorio ‘Rossini’ di Pesaro.

l. d.