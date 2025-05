Musica, ballo e canto con artisti internazionali

Oggi dalle ore 18 in piazzale della Libertà a Pesaro si terrà un concerto di musica, folclore, canto, ballo coreografico e cori. Si esibiranno giovani artisti provenienti da Serbia, Polonia, Lettonia, Italia, Ucraina. L’evento segue il concorso tenutosi ieri in presenza di una qualificata giuria internazionale la quale selezionerà le migliori esibizioni per il concerto di stasera.

La manifestazione è organizzata da “La Vie en Rose“ di Pesaro. Sono invitati cittadini pesaresi e turisti a partecipare all’evento. Ingresso gratuito.

l. d.