Musica cubana e francese Concerti Xanitalia da vivere

Saranno dedicati alla musica cubana e a quella francese i due appuntamenti con I Concerti Xanitalia (ICX) nell’ambito de La musica attorno, in collaborazione con il Comune di Pesaro. Le due serate, che ospitano star internazionali per gli eventi estivi dell’Orchestra Sinfonica Rossini, si terranno in Piazza del Popolo e grazie alla disponibilità dello sponsor Franco Signoretti, patron di Xanitalia, d’intesa con il Presidente e Sovrintendente dell’Orchestra Sinfonica Rossini, Saul Salucci, saranno ancora una volta ad ingresso libero per permettere a tutti di godere di due serate di musica popolare di qualità. "Il 3 luglio (ore 21.15, ingresso libero) aprirà la stagione un concerto dal sapore esotico – sottolinea Paolo Rosetti, Maestro responsabile dell’area artistica – dedicato ai ritmi e ai colori cubani in cui hanno un ruolo fondamentale le maracas appartenenti alla più antica tradizione musicale caraibica". Il titolo del concerto è Haila y Vannia: Sinfonia cubana! dal nome delle soliste Haila Mompiè e Vannia Borges, sul palco insieme a Aned Mota, a completare il trio di interpreti cubani. Haila Mompiè è soprannominata "la diva del Pueblo" ed esordisce come cantante del Septeto Tradicion, portavoce dell’autentica musica tradizionale cubana, per poi divenire la solista del gruppo Bamboleo ed abbracciare nel 2001 la carriera da solista. Il trio cubano sarà accompagnato dalla eclettica Orchestra Sinfonica Rossini, diretta da Roberto Molinelli, compositore, direttore d’orchestra ed arrangiatore dei brani in programma. La musica francese sarà protagonista del concerto del 10 luglio (ore 21.15) quando sul palco allestito in Piazza del Popolo si esibirà la star parigina Kelly Joyce in "Vivre la vie" dal titolo del brano che le ha fatto guadagnare in breve tempo un disco d’oro e un disco di platino. La medesima serata vedrà la partecipazione del pesarese Mario Aiudi e del fanese Claudio Morosi.

