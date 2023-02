Musica da camera? No, da ripostiglio Il quartetto scanzonato si esibisce al Tiberini

‘Musica da ripostiglio, perché da ‘camera’ ci sembrava eccessivo’, è il titolo dello spettacolo musicale in programma per sabato sera, con inizio alle 21,15, al teatro Tiberini di San Lorenzo in Campo. I ‘Musica da ripostiglio’ sono quattro interpreti: Luca Pirozzi (chitarra e voce), Luca Giacomelli (chitarra), Raffaele Toninelli (contrabbasso) e Emanuele Pellegrini (batteria e percussioni). Un poker di artisti che fa divertire il pubblico con un repertorio a metà strada tra lo scanzonato e l’impegnato, tra l’inedito e il citato. "I ‘Musica da ripostiglio – si evidenzia nella presentazione dell’evento – divertono, improvvisano con freschezza e semplicità, con una proposta emozionante e originale, in grado di coinvolgere un pubblico di tutte le età". Dalle 20, nel foyer del teatro, aperitivo a chilometri zero a cura della Pro Loco, al costo di 5 euro: prenotazione su WhatsApp al 389.9721152.

s.fr.