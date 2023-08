Musica d’autore e Futurismo Il piano di Bavaj per capire Depero

Alla pinacoteca di San Domenico mercoledì 23 alle 21,15 vanno i scena le “Serate di Futurismo“ con un appuntamento dedicato al connubio tra musica futurista ed intelligenza artificiale che vedrà al pianoforte il maestro Lorenzo Bavaj.

L’evento, organizzato a margine della mostra “Depero e i Futuristi nelle Marche“ (a Palazzo Bracci-Pagani fino al 1° ottobre), vedrà in scena anche la musicologa Maria Chiara Mazzi che si occuperà della narrazione. Quest’anno, infatti, la Fondazione Carifano, nel suo sistema museale di Palazzo Bracci-Pagani, propone la mostra sul Futurismo alla quale affianca tre incontri serali sul tema “Serate di Futurismo“. Protagonista sarà la musica interpretata dal pianista Lorenzo Bavaj che eseguirà pagine di rarissimo ascolto, dei musicisti legati al movimento futurista, come Casella, Bartok, Pratella, Berens e Savinio.

"Sarà un’occasione privilegiata per guardare al futuro prossimo – spiegano gli organizzatori –, cioè alle possibilità, e alle problematiche, che si potranno aprire alla musica grazie alle possibilità dei nuovi strumenti messi a disposizione dall’Intelligenza Artificiale. Tuttavia la ricerca dei musicisti futuristi, per quanto sperimentale, non è solo provocazione in stile futurista, ma si inserisce nel più ampio ventaglio delle innovazioni dei linguaggi, degli stili, delle forme e persino degli strumenti operata nell’ambito della musica d’arte all’inizio del Novecento, e in particolare dopo la prima guerra mondiale".

Nell’incontro di Fano, il fil rouge narrativo è affidato alla musicologa Maria Chiara Mazzi, che ripercorrerà le tappe principali del movimento musicale futurista dalla sua origine fino agli anni Trenta, arricchito dai documenti dell’epoca, tratti dalle pagine dei giornali e dagli scritti degli artisti, da Russolo a Pratella, da Savinio a Casella. "Al pubblico che comunemente frequenta i concerti di “classica“ le musiche proposte nella risulteranno inconsuete, strane, astruse, provocatorie e forse anche incomprensibili – concludono gli organizzatori – così come al pubblico abituato alle sonorità dell’abituale musica romantica risultavano astruse e provocatorie le “serate futuriste“ che si svolgevano negli anni Venti. Ma i teorici e i musicisti futuristi, ci insegnano ancora oggi che la ricerca, in musica, così come in arte, non deve seguire e accontentare i gusti degli osservatori e degli ascoltatori, ma disturbarli, provocarli e obbligarli alla riflessione".

Andrea Angelini