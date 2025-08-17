“Musica delle meraviglie“. L’impeto di Raffaele Damen e la fisarmonica d’autore

Per Musica delle meraviglie, curato da Wunderkammer Orchestra oggi nell’incantevole Cenobio di San Bartolo (XII secolo), luogo di significative valenze storico artistiche, nel cuore dell’area naturale protetta dell’omonimo Parco San Bartolo, alle ore 19 il concerto di Raffaele Damen, fisarmonicista impetuoso e sensibile, originario di Pesaro. Le sue abilità e il suo entusiasmo per la musica gli sono valsi numerosi premi, tra cui Val Tidone, Stresa, Luigi Nono, Premio Abbado.

Esperto esecutore di musica contemporanea, i suoi concerti prevedono spesso prime assolute di brani a lui dedicati. Il programma della serata è un viaggio dal ‘700 ai nostri giorni, alla scoperta delle composizioni in grado di esaltare le complesse sonorità della fisarmonica. Partendo dalla Partita n.1 di Johann Sebastian Bach – da Le Sei Partite per clavicembalo BWV 825-830 – Damen propone inoltre il ciclo Musica Ricercata composto dall’ungherese György Ligeti negli anni ‘50 e costituito da undici brevi miniature, e brani nati dalla sua personale collaborazione con autori contemporanei: gli Studi Celesti di Danilo Comitini e la Toccata dai Tre Studi per fisarmonica di Mario Totaro. Il concerto è sold out, e verrà replicato a Palazzo Gradari di Pesaro il 26 agosto alle ore 21,30 (ingresso 20 euro intero, 15 ridotto Soci WKO, 10 per under 18). Info www.wunderkammerorchestra.com, telefono 366 6094910.