Musica di grande qualità: torna il Durante Festival

Quarta edizione per il Durante Festival, rassegna musicale organizzata dal Comune di Urbania e dall’Ente Concerti di Pesaro, che animerà le serate estive di Urbania dall’11 al 26 agosto. A presentarlo il presidente dell’Ente Concerti Pesaro, Marta Mancini, il sindaco di Urbania Marco Ciccolini, l’assessore con delega alla cultura del comune di Urbania, Nicola Tallarini e Massimo Valentini, mente del Durante Festival e protagonista dell’ultima serata.

Ricco il cartellone delle serate, che prevede un’offerta eterogenea e di grande qualità, distribuita in quattro concerti pensati per rispondere ad un pubblico sempre più attento e partecipe. Si parte l’11 agosto con il Trio Hermes, già capace di catalizzare l’interesse di critica e pubblico a livello nazionale ed internazionale, con un repertorio che spazia da Haydn, a Schubert e Schumann. Questo concerto fa parte anche di “Musica con vista 2023”. Il 17 agosto, appuntamento con Electroshere, due affermati artisti che propongono un repertorio che va dalla musica per il cinema, il rock e il pop. Il 22 agosto si prosegue con il progetto Curami l’anima di Elisa Ridolfi, cantante, autrice e musico terapeuta di Fano, promotrice del fado in Italia dalla lunga carriera e collaborazioni eccellenti. Qui è affiancata da Martin Diaz (chitarra classica), Andres Langer (pianoforte), Andrea Alessi (contrabbasso) e Diego Sapignoli (batteria e percussioni). Il 26 agosto, chiude SuMarte, progetto musicale ideato da Massimo Valentini e frutto di molteplici influenze musicali, accompagnato da Arianna Cleri, voce e percussioni e Marta Celli, arpa celtica e voce, nonché da alcuni strumenti davvero insoliti: il duduk, uno strumento armeno, il Cajon, uno strumento peruviano e un flauto di ceramica, da lui stesso creato. Il presidente dell’Ente Concerti Pesaro, Marta Mancini e il sindaco di Urbania Marco Ciccolini si sono dichiarati molto soddisfatti della collaborazione, che ha dato vita all’evento culturale principale dell’estate urbaniese. "Il successo del Durante Festival dimostra che, grazie all’impegno e alla determinazione si può dar vita ad eventi di successo e di qualità" afferma Ciccolini. Le quattro serate si terranno nel cortile d’onore del Palazzo Ducale, in caso di maltempo nella chiesa di san Francesco (via Ugolini).

Valentina Damiani