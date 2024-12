Musica, doni ai bambini, proiezioni all’Astra. Questo e tanto altro per le feste di Gabicce

Continuano gli appuntamenti delle feste a Gabicce. Dopo la serata di musica di ieri al Teatro Astra, al Mississippi, oggi dalle 10 alle 18, prosegue la mostra “Bagno 13 - Un’archeologia balneare”, a cura dell’Associazione “L’Altro Mare”. L’installazione, curata da Laura D’Amico con contributi di Samuele Andruccioli, Nicola Cannizzo, Nina Dubois, Gabriele Nastro, Gloria Palmerini e Alba Rossi, combina fotografie, video, testi e materiali d’archivio per esplorare la memoria collettiva della vacanza.

Oggi, due proiezioni al Cinema Astra: alle 16 “La strega Rossella e Bastoncino” e alle 18 “A Christmas Carol”. Domani il Trenino di Babbo Natale porterà i doni ai bambini nei quartieri. Ecco le tappe: alle 16 Ponte Tavollo-Piazza Gramsci; alle 16.30 Gabicce Monte-piazza Valbruna; alle 16.45 Case Badioli sotto l’albero e alle 17.15 Gabicce Mare in piazza Municipio. I pacchi regalo potranno essere consegnati al Centro per le Famiglie (ex Acquedotto, via del Porto) oggi e domani dalle 9 alle 13.

La magia dell’attesa del Natale si accende martedì dalle 17 con un dj set sotto l’albero luminoso di piazza Municipio. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Visit Gabicce.

Giovedì, dalle 16, appuntamento con il Presepe Vivente a Gabicce Monte, organizzato dall’Associazione Il Borgo dei Grilli Parlanti, con il contributo del Comune. I figuranti volontari trasformeranno il centro storico in una piccola Betlemme e animeranno case e cortili con botteghe di antiche arti e mestieri allestite nelle stradine interne del borgo, fino a giungere alla grotta della Natività con la Sacra Famiglia. L’iniziativa sarà arricchita dalla presenza degli zampognari.