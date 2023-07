Musica e balli nelle dolci colline

Una serata ‘Musica e Parole’, per dimostrare che le colline di Riceci sono da valorizzare e non da inondare di rifiuti: questa l’iniziativa in programma domani nel tardo pomeriggio a cura dell’associazione Diversamente. Appuntamento alle 19 in due punti di ritrovo: la chiesa di Riceci e la Madonnina dei Sodi (parcheggi disponibili nei pressi) dai quali si partirà per una breve passeggiata giungendo alle 19,30 nelle colline della progettata discarica. Qui la banda ‘Giovanni Santi’ di Colbordolo si esibirà inframmezzata da letture di racconti, testi, poesie che parlano dei nostri paesaggi, oltre ad alcune testimonianze di abitanti del luogo e al lancio di aquiloni. Diversamente, nata quattro anni fa, si occupa della tutela della vallata del Foglia a tuttotondo, e per questo evento gode del supporto di Lupus in Fabula, Greenpeace Pesaro, Proloco Petriano, Comune di Petriano, Proloco Urbino, Contrade di Urbino, Urbino contro la discarica, Cai Montefeltro, Urbino on Foot.