Musica e calici d’autore nel Parco: "Iron and Violets" e vini Carlini

PESARO

Musica irish, country e folk, buoni calici e assaggi d’autore. Sono gli ingredienti della serata che la cantina Carlini propone in vigna sabato 6 luglio alle 20,30 sul San Bartolo. Uno scenario spettacolare per una cena musicale all’insegna del tipico e delle note di qualità, con la regia di Bruno Santini che sta animando l’estate del colle con proposte di grande qualità. In particolare sabato ci sarà l’apericena di pesce preparato dalla Boutique del mare: paella e frittura mista abbinati ai calici di casa Fiorini, di eccellente mineralità e finezza, vini che hanno una personalità che li distingue segnalandoli tra i migliori del panorama regionale e nazionale. In particolare Pianeta Bianco (Colli pesaresi Albanella) e Pianeta Arancio (Sauvignon). E per chi non ama il pesce ci saranno salumi e formaggi. Musica degli Iron and Violets, prenotazione obbligatoria al 339 2394416.