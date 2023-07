Musica e droga Le fiamme gialle setacciano i locali

Movida nel mirino, ma anche contrasto allo spaccio di droga, lavoro nero, violazioni del codice della strada e del diritto d’autore. Dal tramonto all’alba, nelle ore in cui il popolo della notte scende in strada e si affolla nei locali, gli uomini del comando provinciale della Guardia di Finanza di Pesaro sono entrati in azione e hanno passato al setaccio locali, parchi pubblici, stazione ferroviaria di Fano e Mondolfo e perlustrato le principali arterie del litorale. I controlli sono scattati nei week end scorsi. Ed ecco il bilancio. Due denunciati per il possesso di cocaina e hashish scoperti anche grazie al fiuto dei cani delle unità cinofile delle Fiamme gialle. Uno dei due (difeso dall’avvocato Lucia Montesi) vive a Terre Roveresche, ha 20 anni e i militari lo hanno trovato con 4 involucri di polvere bianca per un totale di grammi. Sei invece gli esercizi pubblici controllati e nei quali sono stati rilevati due lavoratori in nero mentre per 12 è ancora in corso l’attività di approfondimento. E sei sono gli altrettanti titolari di esercizi pubblici denunciati alla procura di Pesaro per violazione della normativa sul diritto d’autore per aver fatto musica ma senza l’autorizzazione preventiva alla Siae. In alcuni casi anche i dj assoldati per animare pub e bar sono risultati in possesso di file o cd “pirata“, non acquistati sui canali legali di distribuzione dei supporti musicali. Rilevata anche una violazione in materia di canone di abbonamento Rai destinato alle attività commerciali. L’attività delle Fiamme gialle si è concentrata anche sulla strada con l’identificazione di 79 persone mentre 20 sono stati i veicoli controllati. Elevate 4 violazioni al codice della strada.

Ingente l’impiego di uomini: alcune decine di finanzieri, supportate da personale specializzato Atpi, anti terrorismo pronto impiego, i "Baschi Verdi" della Compagnia pronto impiego della Guardia di finanza di Ancona, nonché di tre unità cinofile antidroga.

Le attività poste in essere dalle Fiamme Gialle pesaresi proseguiranno nel corso dell’estate. “I controlli degli scorsi giorni - si legge nella nota del Comando provinciale della Finanza - sono stati intensificati a contrasto dei traffici illeciti in materia economica-finanziaria, con particolare attenzione alla tutela del made in Italy e dei diritti della proprietà intellettuale la cui violazione costituisce un’attività illecita lucrativa che genera danni notevoli all’economia, a tutela della norma giuslavoristica, al contrasto dello spaccio e al rispetto della circolazione stradale“.

Elisabetta Rossi