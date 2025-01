Musica e fede con l’organo settecentesco

La rassegna “Bianchi Castelli d’Aria: itinerari musicali nella Provincia di Pesaro Urbino“ arriva a Lunano in questa sua terza edizione con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio degli organi storici della nostra provincia. Oggi alle ore 17, nella chiesa di San Cosma e Damiano, andrà in scena un tributo a Giovanni Morandi, “Musica e fede, tra sacro melodramma e tradizione“, con l’esecuzione dell’organista veneto Luca Sartore.

L’organo di Lunano è opera del celebre organaro veneziano Pietro Nachini. Datato tra il 1765 e il 1775 lo strumento fu costruito per la chiesa conventuale di san Francesco dei Padri Minori Osservanti di Fano, ma venne venduto dal Comune di Fano al parroco don Cirillo Pucci nel 1925.

Realizzato in cantoria lignea e in muratura sorretta da bussola e da colonne ioniche è decorato da specchiature scompartite e dipinte con figure di angeli e stemma centrale con l’immagine di santa Cecilia. La rassegna Bianchi Castelli d’Aria è organizzata dall’associazione “Il Laboratorio Armonico“ di Fano, ad opera del Maestro Giovannimaria Perrucci, direttore artistico della rassegna e toccherà quest’anno anche Vallefoglia e Novilara: "Un’occasione unica per apprezzare il soffio delle canne dei preziosi strumenti, capaci di far vibrare l’anima di chi li ascolta. Uno spettacolo di registri acuti e gravi, voci espresse col contrappunto soliste e corali che sapranno stupire quanti avranno la curiosità e il piacere di partecipare all’iniziativa".

