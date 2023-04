Musica e festa per aiutare Cantiano

"Insieme per l’alluvione" è il titolo dell’evento che si terrà lunedì 24 aprile alle ore 21 all’Auditorium comunale di Carpegna. "Sarà una serata di festa e di musica- fanno sapere dall’assessorato alla cultura del comune di Carpegna e dalla locale Pro Loco- che però avrà il fine di raccogliere fondi per aiutare Cantiano, paese duramente colpito dall’alluvione del 15 settembre del 2022. Il ricavato della serata sarà totalmente devoluto a Cantiano". Per l’occasione saranno ospiti gli Fda (Effedia), gruppo tributo a Fabrizio De Andrè.