Musica e orchestra al femminile “Notturno contadino“ note e poesia

Sarà il paesino di origine medievale di Sorbolongo a ospitare domenica pomeriggio – all’ultimo appuntamento di “Notturno contadino“ – la rassegna di Orchestra Olimpia inserita nel progetto “50x50 Capitali al quadrato“ di Pesaro 2024. Alle 18, nella piazza del borgo in cui sorge la chiesa di San Michele Arcangelo, la formazione diretta da Francesca Perrotta proporrà in concerto, reinterpretandole, danze popolari della campagna della provincia di Pesaro e Urbino e marchigiana e brani che trovano la loro radice nella musica folk di altri paesi come le Danze rumene di Béla Bartòk e le Danze ungheresi di Johannes Brahms.

"L’idea di reinterpretare queste musiche in quattro comuni (Isola del Piano, Serra Sant’Abbondio, Montefelcino e Sant’Ippolito, ndr) che ospitano aziende di agricoltura biologica, all’interno di quello che è il distretto del biologico più grande d’Italia, ci è venuta confrontandoci con Giuseppe Paolini, presidente della Provincia e sindaco di Isola del Piano, comune nel cui territorio ha sede una realtà straordinaria come la Cooperativa Girolomoni", racconta Roberta Pandolfi, direttrice artistica di Orchestra Olimpia. Pandolfi spiega: "E’ stato Paolini a raccontarci che un grande desiderio di Gino Girolomoni, vero pioniere del settore, era vedere un’orchestra suonare immersa in un campo di grano. Questa immagine così poetica ci ha ispirato e abbiamo voluto valorizzare la vocazione contadina che caratterizza la nostra terra rendendole omaggio con la musica. Il nome “Notturno contadino“ richiama il genere musicale e i canti della veglia, legati alla tradizione popolare. Ogni appuntamento, accompagnato dalla degustazione di prodotti biologici del territorio, è quindi un invito a guardare al futuro partendo dalle nostre radici".

Dopo il concerto, a ingresso gratuito, si terrà un aperitivo con eccellenze biologiche locali a cura di Acs Sorbolongo. Oltre che a Pesaro, Orchestra Olimpia, realtà tutta al femminile fondata nel 2018 da un’idea di Roberta Pandolfi e Francesca Perrotta, che ne è la direttrice musicale, da inizio anno si è esibita in otto comuni della provincia "e per noi – riprende Pandolfi – è motivo di grande soddisfazione e orgoglio. Sorbolongo, il gioiello panoramico di Sant’Ippolito, è in particolare uno di quei borghi che meritano di esser riscoperti e valorizzati con progetti culturali importanti".

Sandro Franceschetti