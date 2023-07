Musica e parole per mille a Riceci "No alla discarica, sì alla natura"

Ha avuto successo ieri a Riceci la serata ‘Musica e Parole’, portando sulle colline dove è prevista la discarica non un’assemblea, né una protesta, ma alcune ore di musica, lettura di poesie e racconti con un migliaio di persone tra cui l’attore urbinate Matthias Martelli. Lo scopo dell’associazione "Diversamente" era dimostrare che le colline di Riceci sono da valorizzare e non da inondare di rifiuti, e tutti gli intervenuti erano della stessa idea. Dopo una passeggiata in uno scenario da set fotografico, il corpo bandistico "Giovanni Santi" di Colbordolo ha allietato una serata che, a modo suo, è stata di cultura. Una serata di nutrimento per l’anima per chi sta lottando per la causa delle colline. Un evento che non potrà ripetersi se lì verrà realizzata la maxi discarica.