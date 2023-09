Musica e sport salvano il turismo di settembre

Musica e sport salvano il mese di settembre. N’è convinto il presidente degli Alberghi consorziati, Luciano Cecchini, secondo il quale a fine stagione il calo del turismo si potrebbe attenuare, attestandosi intorno al 20%. Rinviata alla prossima legislatura la costruzione del nuovo palasport di Chiaruccia da 3.500 posti previsto nel Prg (la variante è stata approvata ad aprile in consiglio comunale ndr): non ci sono i fondi.

"Una promessa mancata da parte dell’assessore Fanesi e dell’attuale amministrazione – commenta il segretario della Lega, Alessandro Brandoni – che compromette lo sviluppo turistico della città". Intanto il Comune attende la consegna della nuova piscina di via Mattei da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano che l’ha realizzata. Mancano i collaudi, sia dell’edificio sia degli impianti. "L’Amministrazione comunale – fanno sapere dalla Fondazione – ci ha comunicato solo una decina di giorni fa il nome del gestore (la gara è stata aggiudicata all’Ati formata da Pool 4.0 e Fanum Fortunae ndr), nel giro di una settimana sapremo i tempi dei collaudi (sia quello dell’edificio sia quello degli impianti ndr)". Per quanto riguarda il turismo dopo l’allarme del -30% lanciato ad inizio agosto, il presidente Cecchini aggiorna il dato considerando il "buon riscontro di due eventi culturali che si tengono in questo mese, l’Incontro internazionale polifonico (26 agosto-10 settembre) e il Concorso di musica internazionale (15-16-17settembre) manifestazione, quest’ultima, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, e degli eventi sportivi in programma, tiro a volo e pallavolo".

"Grazie all’Incontro internazionale polifonico – fa presente Cecchini – ci sono in città almeno 650 persone. Presenze importanti anche per il Concorso di musica internazionale. Sono inoltre attese 250 persone per le gare nazionali di tiro a volo e una cinquantina di presenze per il camp di pallavolo con atleti svizzeri in programma dal 18 al 23 settembre". Prosegue Cecchini: "Presenze importantissime perché danno ossigeno al turismo e alle strutture ricettive a stagione sostanzialmente terminata, e contemporaneamente servono da promozione per il nostro territorio. La pallavolo ci porterà gente anche a dicembre (27-28-29 dicembre) con ben 900 persone". "Rispetto all’iniziale -30% (in linea con il dato nazionale ndr) stiamo cercando di recuperare qualcosina – aggiunge Cecchini – anche se abbiamo pagato la perdita dei turisti dall’Umbria (chiusura della strada della Contessa fino a Natale e i cantieri che ci sono stati nella direttrice Gubbio-Fano ndr) e il ridotto potere d’acquisto degli italiani".

Cecchini da sempre insiste sull’importanza delle manifestazioni sportive, fuori stagione: "Come città abbiamo una posizione strategica, baricentrica. Certo sarebbe stato ancora meglio se avessimo avuto il nuovo palazzetto dello sport". Si era parlato di una struttura da 3.500 posti che, visto il lievitare dei costi, potrebbe essere ridimensionata, ma saranno problemi del prossimo sindaco.

Anna Marchetti