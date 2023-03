Musica ed emozioni per studenti e genitori

Momenti di intense e delicate emozioni lunedì scorso alla scuola Volponi di Urbino dove la dirigente scolastica Maria Lorena Farinelli ha invitato il maestro Bruno Canino per un concerto al pianoforte e mandolino. Il momento musicale nella scuola, che vanta laboratori di musicali ed una piccola orchestra formata dagli alunni, ha visto la partecipazione dei professori di musica Giovanni Scaramuzzino e Cristina Flenghi al flauto come accompagnatori nei brani eseguiti da Canino. Un ricco repertorio, varia per genere, artisti e periodo storico, per una platea ristretta composta da genitori, ragazzi e alcuni invitati, dove hanno potuto esibirsi anche degli alunni dell’Istituto urbinate ad indirizzo musicale. Nel corso dell’anno seguiranno altri momenti culturali e di aggregazione proposti dalla scuola. Il giorno dopo, il maestro Bruno Canino si è esibito alla città sul palco del Teatro Sanzio di Urbino.

fra. pier.