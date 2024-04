Musica elettronica con il Maestro. Agostino Di Scipio

Martedì 23, ore 18, riprendono gli appuntamenti con la rassegna “Spazio LEMS#... Concerti informali di musica elettronica“ organizzata dalla Scuola di Musica elettronica del Conservatorio Rossini.

Nella Sala dei Marmi di Palazzo Olivieri, il Conservatorio Rossini ospiterà il compositore elettroacustico Agostino Di Scipio, a conclusione della masterclass “Pratiche musicali ecosistemiche“ che l’artista terrà per gli studenti dell’Istituto lunedì 22 e martedì 23. Ospite nei principali centri di ricerca dedicati alla musica elettronica, Di Scipio concentra la sua attività compositiva su pratiche non convenzionali di generazione e trasmissione del suono e sul rapporto uomo-macchina-ambiente, con brani per strumenti con elettronica dal vivo, installazioni sonore, musiche prettamente strumentali e alcuni lavori di teatro musicale pensati come reading di poesia con interventi sonori.

Per il concerto “informale“ di martedì 23 dall’emblematico titolo “Polveri sonore“, in programma due brani acusmatici in forma di live electronics del compositore, affiancati da ascolti di opere di Michelangelo Lupone, Curtis Roads, Horaggio Vaggione, maestri dell’estetica del microsuono.

Ingresso su invito.

Per info scrivere a: eventi@conservatoriorossini.it