Musica Eroica per Mattarella. E il Marconi va alla Scala

Da Milano a Forlì, due notizie prestigiose hanno messo in luce la scuola pesarese urbinate a livello nazionale. Intanto è stata l’Eroica, l’orchestra composta da alunni e docenti delle scuole marchigiane, fondata dall’Ufficio scolastico regionale delle Marche, avviata dal preside del liceo Marconi, Luca Testa, ad inaugurare ieri l’anno scolastico in presenza del Presidente della Repubblica, Mattarella e del ministro all’Istruzione e al merito, Valditara, a Forlì. Per la diretta Rai, direttore d’orchestra è stato il maestro Leonardo De Amicis, il quale si è complimentato con i musicisti, composti in gran parte dalla compagine pesarese urbinate. Ieri tra i provenienti dal nostro territorio ad intonare l’Inno d’Italia e ad accompagnare con intramezzi musicali l’intera cerimonia sono stati anche gli studenti del musicale Marconi con i docenti del Marconi, della Leopardi di Pesaro; della Nuti e della Padalino di Fano; della Volponi di Urbino. Gli oltre 800 invitati provenienti dalle scuole di tutta Italia, tra cui 500 circa dall’Emilia Romagna si sono ritrovati all’Istituto tecnico “Saffi - Alberti” di Forli’, la scuola situata in una delle zone piu’ colpite dall’alluvione dello scorso maggio.

La presidenza, costruttiva di Luca Testa al liceo musicale Marconi ha segnato, in questi giorni un altro primato: è ufficiale l’intesa che l’Istituto superiore pesarese ha siglato con la Fondazione Accademia d’Arti e mestieri dello spettacolo alla Scala di Milano. Proprio così. L’eccellenza milanese ha intrecciato il proprio cammino tecnico, formativo e di talent scouting con il musicale e coreutico pesarese. L’accordo tra le parti ha lo scopo di individuare, studiare, promuovere e realizzare iniziative e attività ad ampio spettro con le finalità e gli obiettivi dal grande orizzonte: la collaborazione spingerà l’orientamento in uscita degli allievi diplomati al liceo; promuoverà la formazione specialistica settoriale con riferimento alle discipline artistiche , tecniche e manageriali dello psettacolo dal vivo. Non ultimo ci sarà spazio per l’organizzazione di eventi quali convegni, seminari e incontri specifici di settore. Dopo l’Accademia di danza di Roma, anche MIlano non è mai stata tanto vicina a Pesaro.

Solidea Vitali Rosati