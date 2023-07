Musica fino a tardi e balli senza autorizzazione: multati due locali

Un locale in riva alla spiaggia di Sottomonte è stato multato sabato sera dalla polizia municipale perché faceva ballare i suoi avventori senza alcuna autorizzazione. La multa sarà da 500 euro. Un altro locale della zona di via Fiume è stato ugualmente sanzionato, ma questa volta per mille euro, perché aveva continuato con la musica sparata dopo l’1 di notte. Gli agenti sono intervenuti intorno all’1.30 bloccando la musica ed elevando la sanzione.

Non ci sono state proteste da parte degli avventori. Rimane il fatto che gli albergatori che da settimane lamentano di avere rimostranze e disdette dai propri clienti per il chiasso notturno, chiedono maggiori controlli per il rispetto degli orari e delle regole sulla musica di notte.

La soluzione che poteva accontentare tutti era quella di concentrare la movida estiva nei locali della spiaggia di Sottomonte ma non è andata così. Ha funzionato per qualche anno ma poi ha rallentato il suo grado di attrazione per i ragazzi che comunque rimane alto. I ragazzi chiedono di divertirsi ovunque, tra Baia Flaminia e viale Trieste con puntate fino a Sottomonte, ma senza le carovane di ragazzi di qualche anno fa. Il controllo da parte delle forze di polizia continuerà ad esser serrato sia per il rispetto della normativa sul rumore sia per equilibrare le varie esigenze tra gestori dei locali che sono lavorano grazie alla musica e albergatori che lavorano grazie al silenzio