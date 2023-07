Musica, il “Mare aperto“ secondo Giovanni Felici

Un mondo ripulito dalla malvagità umana, una via di fuga da una realtà scomoda: il nuovo album di Lume 253, nome d’arte di Giovanni Felici, giovane pesarese di 24 anni, si intitola “Mare Aperto“ ed ha proprio questo scopo, quello di far evadere gli ascoltatori dalla routine quotidiana attraverso il potere della musica. In quest’occasione, Felici ha deciso di raccontarsi un po’ attraverso un’intervista.

Come mai questo nome d’arte?

"Il nome Lume nasce prettamente dal fatto che quando ero bambino, ma anche tutt’ora, mi piaceva leggere di notte, solamente che non potevo tenere le luci accese in camera altrimenti sarei stato sgridato. Quindi, avevo preso delle candeline che all’occorrenza accendevo e mi mettevo a leggere. 253, invece, corrisponde alla mia data di nascita".

Questo è il suo primo album?

"Sì, è la prima volta che pubblico una raccolta di brani e non semplicemente singoli. Ho messo all’interno 12 canzoni, tutte inedite rispetto a quelle che già avevo prodotto, e devo dire che è stata anche una grande emozione".

Come mai questo titolo, “Mare Aperto“?

"Io da un po’ di tempo vivo a Milano, dove coltivo la mia passione di cantante. Quando torno a Pesaro, la prima cosa che faccio è andare al mare, perché attraverso il mare si può sognare di esplorare posti mai visti, si può respirare aria di libertà, ma allo stesso tempo, il mare aperto, è anche ignoto e misterioso. Un po’ come la vita, insomma".

Come è nata l’idea dell’album?

"L’idea, in realtà, non è una sola, perché l’album è stato concepito in moltissimi posti. È nato a Berlino, da un produttore chiamato Ha-Maze, poi ho passato un mese a Roma, tra musei e monumenti, ed infine sono tornato a Pesaro e ho sviluppato quello che era nato in Germania, assieme all’altro produttore Andrea Gasparre, finendolo. I videoclip, invece, sono girati a Lanzarote, in Spagna".

Amici e parenti le chiedono l’autografo?

"Ancora no, soprattutto perché per loro sono solo Giovi. Certo, sono tutti contenti per il futuro che mi sono scelto, per la mia carriera, ma allo stesso tempo sono la stessa persona di sempre, non sono assolutamente cambiato. Se me lo chiedessero sarei un po’ in imbarazzo".

Alessio Zaffini