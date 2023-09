"Musica in famiglia" alla Palla di Pesaro: l'ultimo concerto organizzato dal Comune

Domani sera, alle 21, in piazzale della Libertà (Palla di Pomodoro) va in scena l’ultimo concerto organizzato dal Comune di Pesaro assessorato al Turismo, in collaborazione con Apa Hotels associazione albergatori, con l’orchestra Palazzi Band che propone "Musica in famiglia". Con le loro fisarmoniche, sax, clarinetto, faranno ballare come tutti i lunedì, i turisti ed appassionati di Liscio, anni 60 e tutti i generi di musica ballabile. Luciano Palazzi, Alessandro e Gianluca Palazzi (foto), Fabrizio Baldarelli, sono tutti diplomati al conservatorio Gioachino Rossini di Pesaro. Quindi si balla alla Palla con allegria e buona musica. Luciano Palazzi, ex vigile del fuoco, ora in pensione, vive a Pesaro, ed ha coronato il suo grande sogno di suonare con i suoi due figli nelle piazze e nei locali del centro Italia, con grande coinvolgimento, allegria e soprattutto tanta passione.