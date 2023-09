Musica live, un’altra arena Debutto con gli ex Cardigans

Pesaro, Capitale italiana della Cultura 2024, si arricchisce di una nuova arena per la musica dal vivo. È il Mengarden, ovvero lo spazio verde che si trova nel retro dell’edificio dell’ex carcere minorile, che verrà "inaugurato" simbolicamente con la due giorni di eventi organizzata dal Circolo Mengaroni in collaborazione Bagni Elsa e Black Marmalade Records, con l’aiuto del Teatro dei Bottoni, Raw, Legno, N.O.R, Pop-Gruppo e Comune. "Siamo felici di questa iniziativa, che si trasforma anche in un bell’esperimento di un nuovo spazio riqualificato, grazie anche alla collaborazione con Amat, che valorizza un luogo importante e affascinante del centro storico – ha detto il vicesindaco Daniele Vimini -. L’area è comunale, ma i ringraziamenti per la disponibilità vanno alla Provincia e alla Regione", gli attuali "inquilini" del Centro per l’Impiego e degli uffici, spazi che non verranno toccati dall’organizzazione; il Mengarden non verrà utilizzato tutti i giorni, ma in alcuni fine settimana".

Si inizia questo week end, con un doppio appuntamento. Domani alle 21 con il concerto degli ex The Cardigans James Yorkston & Nina Persson (in foto) con ingresso a 15€ (Eventbrite o al Mengarden fino ad esaurimento posti, massimo 200 persone). "Ci piace produrre iniziative artistiche, che vanno dalla musica all’illustrazione – ha sottolineato Roberto Baioni, del Circolo Mengaroni -, allo stesso tempo ci piaceva l’idea di prenderci cura e riqualificare una parte importante della città".

Sabato 9 sarà il thanksgiving day (entrata libera), il giorno del ringraziamento, organizzato dal Black Marmalade Records. "Un modo per ringraziare tutti quelli che si sono mobilitati dopo l’incendio che ha distrutto il furgone e tutto il suo contenuto, lo scorso luglio. Se la storia del Black Marmalade Records continua è merito della generosità di tante persone, tra cui Vimini" ha detto Leonardo D’Elia.

All’interno del Mengarden sono state allestiti punti food&beverage e le giornate si concluderanno alle 23.30. Questo il programma in dettaglio: venerdì 8 settembre alle 18,30 apertura cancelli; 19.30 presentazione "Il libro dei Gaeli" di Yorkston; alle 21 live James Yorkston & Nina Persson; pre e post djset a cura di Max e Paglia. Poi sabato 9 Dj set Not Ordinary Radio dalle 17; quindi dalle 17 alle 23.30 Market e dalle e 17 alle 23,30 Molkky Adriatic League e alle 19 "Illustrati" con illustratori e illustratrici: Alessandro Baronciani, Camilla Cesarini, Moro e tanti altri; alle 21 Kodaclips.

