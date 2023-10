Musica, moda, ecologia. Riceci, festa anti-discarica

Riceci continua a battersi contro il progetto della discarica, e questa volta lo farà con un evento culturalemanifestazione organizzata per domani dalle ore 14. Tutto si svolgerà nei pressi della Madonna dei Sodi, organizzato dall’associazione culturale InCerimonia (Gallo di Petriano) assieme a un numeroso gruppo cittadino di Gallo e Petriano, una "marea verde speranza" e tutte le altre associazioni che già da tempo si battono contro il progetto di discarica (Diversamente, Urbino contro la discarica a Riceci, La Lupus in Fabula…) con il Comune di Petriano. L’evento vuol essere un momento di festa, ma anche un modo per riflettere sul futuro. Da segnalare l’intervento dell’on. Francesco Emilio Borrelli (vice Presidente della Commissione d’inchiesta sul Ciclo dei rifiuti), che torna ancora una volta a Riceci per ribadire la sua contrarietà al progetto discarica. Ci saranno anche Gianluca Carrabs (coordinatore nazionale Verdi Europa), Francesco Veterani (Urbino contro la discarica), Andrea Torcoletti (Diversamente), Flavio Angelini (La Lupus in Fabula) e Giuliana Ugolini (Marche rifiuti zero). Prevista anche la presentazione di un abitoinstallazione realizzato dallo stilista urbinate Flavio di Paoli con materiali di riciclo. Interverrà anche Andrea Mazzoli (residente di Riceci) laureato in scienze geologiche e impiegato nel settore turistico. Spazio anche alla musica con i Canebianco, Roberto Malini che interpreterà con accompagnamento musicale due sonetti di Raffaello e la poesia "Io sono Riceci", patrocinata da Italia Nostra, e Scoss (Simone Cossignani) "cantastorie da marciapiede". Ci sarà anche il cantore urbinate Duccio Marchi, che ha scritto un brano dedicato alla discarica. Tra gli interventi più attesi c’è quello del sindaco di Petriano che ribadirà il no alla discarica del consiglio comunale, messo agli atti l’11 ottobre 2023. Max Casoli (presidente dell’associazione InCerimonia e membro della band Canebianco) vuole utilizzare il linguaggio dell’arte e della cultura per trasmettere al meglio le emozioni necessarie a smuovere le coscienze.

Lu.Ard.