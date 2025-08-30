Musica sacra e liturgia. Pierucci è il Magnificat

Padre Armando Pierucci, frate minore francescano della chiesa di San Giovanni a Pesaro, originario di Maiolati Spontini, compirà 90 anni mercoledì 3 settembre. I suoi allievi ed amici, oltre a coloro che apprezzano il suo ministero sacerdotale, hanno programmato tre concerti per celebrare la ricorrenza nella chiesa di San Giovanni a Pesaro nelle giornate di oggi e domani.

Considerato oggi tra i più grandi compositori viventi di musica sacra, padre Armando Pierucci è stato a lungo docente di organo al Conservatorio di Pesaro, città dove ha risieduto fino al 1988. Organista per oltre vent’anni al Santo Sepolcro di Gerusalemme, nella stessa città ha fondato nel 1995 la scuola di musica Magnificat, luogo di incontro tra giovani di diverse etnie e religioni. Una curiosità: partecipò anche alla trasmissione televisiva Portobello di Enzo Tortora per finanziare il restauro dell’organo della chiesa di San Giovanni.

Oggi alle ore 11 si terrà il recital del pianista Fadi Sabat con musiche di Beethoven, Rachmaninov, Chopin. Il musicista ventitreenne, nato a Gerusalemme da una famiglia cristiana, ha studiato all’Istituto Magnificat e si è perfezionato al Conservatorio di Vicenza riportando importanti riconoscimenti in concorsi internazionali. Sempre alle ore 11 di domani verranno eseguite composizioni di padre Armando a cura dell’arpista Susanna Bertuccioli, del sassofonista Roberto Todini e dell’organista Nunzio Randazzo.

Alle ore 19 sempre nella chiesa di San Giovanni nel corso della celebrazione eucaristica verrà proposta, dopo la prima esecuzione assoluta dell’8 dicembre scorso, la Messa del Cuore Immacolato dello stesso Pierucci, composta nel 2007 a Gerusalemme. I brani musicali saranno affidati alla sezione femminile del Coro Filarmonico Rossini diretto da Federico Raffaelli.

All’organo Nunzio Randazzo, al violino Leonardo Deluigi. La serata chiude la rassegna Organo e Liturgia nata agli inizi degli anni Ottanta del ’900 da un’idea di padre Armando grande sostenitore dell’importanza della musica all’interno dell’azione liturgica. I Frati Minori della chiesa di San Giovanni, avvalendosi della direzione artistica del Maestro Nunzio Randazzo hanno continuato a promuovere la manifestazione, giunta alla 35ª edizione, che è divenuta ormai un punto di riferimento nella tradizione artistico religiosa dell’estate pesarese.

Maria Rita Tonti