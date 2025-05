Musica sacra nella pieve di Castelcavallino

Un tuffo nella spiritualità e nella bellezza del canto polifonico: gli amanti della musica sacra e anche i semplici curiosi domenica alle ore 17,30 potranno godere della XXV Rassegna di Musica Sacra, che si svolgerà come sempre nella cornice della pieve di San Cassiano a Castelcavallino. Il gioiello architettonico romanico farà da sfondo ad una rassegna che vedrà protagoniste tre corali polifoniche tra le più apprezzate del territorio. L’evento, organizzato dall’associazione Corale del Montefeltro, di stanza a Montecalvo in Foglia, ospiterà infatti la Schola Cantorum “Santa Lucia“ di San Giovanni in Marignano e la corale “Santa Maria in Castagnola“ di Chiaravalle (Ancona), che promettono di regalare momenti di intensa emozione attraverso un repertorio che spazia dal gregoriano alle complesse composizioni di autori rinascimentali e barocchi, fino alle opere contemporanee.

"Le tre formazioni – spiegano gli organizzatori – si alterneranno nell’esecuzione dei brani del loro repertorio per concludere, tutte e tre riunite, con il brano “La Vergine degli Angeli“ di Giuseppe Verdi". La manifestazione è patrocinata dal comune di Urbino, dal comune di Montecalvo in Foglia, dall’Arcidiocesi di Urbino e dall’Accademia Raffaello di Urbino.