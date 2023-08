Musica, spettacolo e poesia: torna il SayFest sfida tra talenti under 35

Torna, dal 24 al 26 agosto, SayFest Fano, il festival che dà voce agli under 35. Ideato dalle studentesse dell’associazione Dondolarti Martina Broccoli, Veronica Orciari e Selene Chersicla e dalla cantante Clarissa Vichi, il contest si trasferisce nella ex chiesa di San Francesco con l’obiettivo di dare spazio al talento dei giovani tra i 14 e i 35 anni in tre ambiti: Musica, Poesia e Spettacolo. I partecipanti si sfideranno con proprie opere inedite, da canzoni a poesie, dialoghi, sceneggiature e drammaturgie. In palio per il vincitore di ogni categoria, un premio di 200 euro, a cui si aggiungerà anche il Premio Schnell di 50 euro, assegnato dallo sponsor al secondo classificato di ogni categoria. "Nato da una scommessa post pandemia, il SayFest si conferma un’opportunità importante" commenta l’assessora Sara Cucchiarini. E sulla scorsa edizione, Broccoli, racconta come "il SayFest è anche un’occasione per incontri che talvolta si traducono in collaborazioni musicali, come per Andrea Sandroni, in arte Dirlinger, e Simone Scapolaro, alias Seam Seeam, che quest’anno saranno presenti come ospiti, con il brano figlio di quest’incontro in cui galeotto fu il SayFest".

ti. pe.