Musica, storia e teatro Luci su ‘Terre e Immagini’

Decollerà domani alle 20,45 a Cerasa di San Costanzo, in piazza IV Novembre, la nona edizione di ‘Terre e Immagini, racconti di uomini e atmosfere’: rassegna itinerante fra musica, storia e teatro promossa dall’associazione culturale ‘I Fanigiulesi’ con il patrocinio della Provincia, il patrocinio e la collaborazione dei comuni di San Costanzo, Fratte Rosa, Monte Porzio e Isola del Piano (che ospiteranno le varie tappe) e il contributo della Pro Loco e del circolo Acli di Stacciola. L’iniziativa, presentata ieri dal direttore artistico Fabio Brunetti insieme agli assessori alla cultura Anna Maria Sabatini di San Costanzo, David Kerr di Isola del Piano e Laura Eusepi di Monte Porzio, prevede 8 appuntamenti, tutti con ingresso ad offerta libera. Domani sarà la volta de ‘I racconti delle sei corde’, che traccerà la storia della chitarra in musica e parole grazie al chitarrista Marco Di Meo e all’autore Francesco Belfiori. Secondo appuntamento in piazza San Pio a San Costanzo con Carlo Bruscia, autore dell’intervento ‘Avanguardie artistiche del ‘60’. Il 18 luglio ci si sposterà a Monte Porzio, in piazza Garibaldi, dove l’archeologo Alessandro Campedelli parlerà di ‘Suasa e i giochi gladatori’. Due giorni dopo a Isola del Piano saranno protagonisti ‘I Fanigiulesi’ con lo spettacolo teatrale ‘Di uomini e altri eroi’. Fratte Rosa, il 28 luglio, ospiterà la performance di musica e parole ‘Ancasa’ di Adriano Gaggi e Matteo Facchini; mentre il 18 agosto a Stacciola di San Costanzo l’archeologo Oscar Mei terrà un incontro su ‘Vitruvio, storia e mito’.

Di carattere prettamente musicale gli ultimi due appuntamenti, che avranno come protagonista la band veneta ‘BrentaBlues’: il 25 agosto a Castelvecchio di Monte Porzio con ‘De remonòn’ e il 26 a Torre San Marco di Fratte Rosa con ‘Drio ‘na carezà’. "E’ una rassegna – hanno evidenziato Sabatini, Kerr e Eusepi – che attraverso storie di altri territori accende i riflettori sui nostri".

Sandro Franceschetti