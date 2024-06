Musica, tornano le “Note di Rinascita“

Torna oggi alle 17,30 col primo appuntamento del 2024 la rassegna di concerti estivi “Note di Rinascita“, giunta alla sesta edizione. Nel palco naturale del cortile d’onore di Palazzo Ducale si esibirà il “Quartetto Standard“, un ensemble di fisarmoniche di giovani allievi del conservatorio Rossini di Pesaro, che patrocina l’iniziativa. "I quattro fisarmonicisti di oggi – spiega Silvia Bernardi, organizzatrice e presidente della associazione culturale Arte a Corte – porteranno un repertorio tra classico, leggero e folk, per far scoprire le vaste potenzialità di uno strumento poco conosciuto. L’ingresso è col biglietto della galleria o gratuito per i possessori di abbonamento annuale. Fil rouge di tutti gli appuntamenti, sette in totale di cui i primi cinque qui a palazzo ducale, sono i giovani talenti del conservatorio o i musicisti del territorio".

Le date successive: 27 giugno col pianoforte di Davide Bianchi; 4 luglio con un quintetto di archi e chitarra; 8 agosto con un quartetto d’archi; 29 agosto con il mandolino e chitarra della Scaramuzzino Family; 12 settembre (oratorio di sant’Andrea Avellino) concerto per fortepiano e organo e conclusione il 2 ottobre con un concerto d’organo nella chiesa di san Francesco.

gio. vol.