Musica troppo alta a Monte Giove. Residenti ricevuti dal sindaco. Fattori: "Unica soluzione, mediare"

Feste e musica troppo alta a Monte Giove-Prelato: protestano i residenti e i frati dell’eremo di Monte Giove che vorrebbero vivere in pace e tranquillità e che ieri sono stati ricevuti dal sindaco di Fano Massimo Seri e dall’assessore all’Ambiente Cora Fattori.

"Dobbiamo trovare una mediazione – afferma l’assessore Fattori – tra le diverse esigenze, come siamo riusciti a fare in centro storico con la modifica del regolamento acustico".

Una soluzione non facile da individuare anche perché "non ci sono – fa notare Fattori – realtà simili a cui fare riferimento. Sappiamo che il problema va risolto e cercheremo di farlo".

Tanto più che entro la fine dell’anno dovrebbero arrivare da Frattocchie di Roma i Frati Trappisti che, proprio tra Prelato e Monte Giove, stanno costruendo il loro nuovo monastero.

Dunque il tempo stringe anche perché la legislatura sta per finire e il problema potrebbe essere lasciato in eredità alla prossima giunta. Quello che lamentano i residenti e i frati è la trasformazione della zona da "luogo del silenzio e della meditazione a discoteca a cielo aperto". Da qualche tempo, infatti, quelle colline sono state prescelte per feste in campagna, organizzate in agriturismi o nelle numerose ville sparse nel verde.

"Credo che l’unica soluzione – prosegue Fattori – è trovare la mediazione tra le diverse esigenze". Da una parte ci sono i frati e i residenti che chiedono tranquillità, dall’altra le attività commerciali o i privati che organizzano feste con bagni in piscina, rumori, schiamazzi di vario genere e musica ad alto volume, che si propagano nella vallata. Il Comune si è impegnato a effettuare dei sopralluoghi anche se l’unico ente deputato a verificare il rispetto dei limiti acustici è Arpam.