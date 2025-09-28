Musicae Amoeni Loci a Gradara. Viola da gamba e clavicembalo per “The Spirit of Music“

The Spirit of Music è il titolo dell’appuntamento autunnale con il festival Musicae Amoeni Loci (Rocca di Gradara, oggi ore 18) che vede protagonisti la viola da gamba e il clavicembalo. La viola da gamba è lo strumento che bene esprime l’animo del cortigiano barocco: il suo suono melodioso trasmette l’intimità del sentimento ma sa anche esprimere l’asprezza della realtà della vita di corte. Il clavicembalo è l’altro strumento prediletto del periodo barocco. Veniva utilizzato sia per l’accompagnamento che come strumento a sé stante, con una ricchezza timbrica capace di riempire le sale delle Corti. Il programma attinge alla musica inglese e francese, attraverso brani dei più importanti compositori del periodo barocco come Johan Dowland, William Byrd, Tobias Hume e Marin Marais. Gli interpreti sono Pite Perikli (viola da gamba), docente al conservatorio di Ferrara e concertista attivo in ensemble e gruppi di musica antica; Willem Peerik al clavicembalo, direttore artistico del festival Musica Amoeni Loci, impegnato sia nella musica da camera che come solista e direttore. Il concerto è inserito nelle Giornate Europee del Patrimonio promosse dal Ministero della Cultura. Il tema di quest’anno è Architetture: l’arte di costruire, un invito a riflettere sul valore culturale del paesaggio costruito e un’opportunità per scoprire l’architettura come espressione viva della storia e della cultura. Un obiettivo che il festival Musicae Amoeni Loci persegue da sempre: ridare vita a luoghi storici con la musica che ha da sempre abitato quei luoghi. Alle ore 17 sarà presentato il volume Da Zanvettori all’ultima Castellana. Gli anni che cambiarono la storia di Gradara di Fabio Fraternali. La partecipazione ad entrambi gli eventi è gratuita (posti limitati). Info e prenotazioni: IAT Gradara 0541 96 46 73, whatsapp 331 15 20 659.

ma. ri. to.