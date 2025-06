Musicae Amoeni Loci. Debutto romantico con le nozze di Camilla

"È con orgoglio che presentiamo il traguardo della XXII edizione del Festival di musica antica Musicae Amoeni Loci", esordisce il Maestro Willem Peerik, direttore artistico della manifestazione e direttore del Coro Jubilate di Candelara che organizza la rassegna. "Avremo tante sorprese, tanta qualità, tanto divertimento e tante occasioni di studio, di crescita e di emozioni in musica da vivere".

Inaugura il Festival "Le nozze di Costanzo Sforza con Camilla di Aragona", racconto in musica delle nozze avvenute a Pesaro nel 1475 (29 giugno, Palazzo Antaldi). La poetessa Laura Corraducci immagina i più intimi pensieri di Camilla basandosi sul manoscritto delle cronache dello sposalizio, accompagnata dal Coro Polifonico Jubilate 25°, dal Consort di Flauti dolci Les Voix du Bois e dall’Alta Cappella Nova Alta. Secondo appuntamento il 2 luglio (chiesa del Nome di Dio) con "L’Offerta Musicale di Johann Sebastian Bach" con l’Ensemble Frequenze Diverse. All’Azienda Agricola Ape - Santa Maria dell’Arzilla (6 luglio, ore 18.30, prenotazione obbligatoria) si svolgerà "Il Picnic di Box Hill, omaggio a Jane Austen" con musiche, danze, costumi del Primo Ottocento. A Pietro Simone Agostini di Mombaroccio (1630 – 1680) è dedicato il racconto storico e musicale "La Bellezza è un Magia" (Mombaroccio, Palazzo Del Monte, 20 luglio) con la musicologa Maria Chiara Mazzi, il soprano Alida Oliva e l’Ensemble Les Bucoliques. Vincenzo Pellegrini (1562 – 1630) è il musico pesarese a cui è riservata la serata Laudate Dominum (Palazzo Antaldi, 24 luglio) con M. Chiara Mazzi e il Coro Jubilate.

Il 31 luglio (ore 20) appuntamento alla Grotta Ipogeo di Piagge per una visita musicale seguita (ore 21.30) da una dialogo tra musica e filosofia, "Musica Mundana. Musica Humana, nella chiesa di Santa Lucia con l’Ensemble Musica Enchiriadis. Alla Pieve di Santo Stefano di Candelara (3 agosto) il Coro Jubilate festeggia il 25° anniversario con "A. Vivaldi: Jubilate o amoeni cori". "La follia di Paolo e Francesca". La follia dal Rinascimento al Barocco, è al centro del concerto che si terrà nel cortile del Castello di Gradara (9 agosto). Non mancherà il concerto all’alba (10 agosto, ore 6), "L’alba del Cavaliere Perduto", in programma a Monte S. Maria (Monteciccardo). Il Chiostro di S. Marco a Mombaroccio ospiterà "Intrecci di Gusto". La voce, il violino e la viola da gamba tra Italia e Francia (17 agosto).

Ancora un concerto all’alba per "Il dolce risveglio di Amarilli" (Castello di Gradara, Giardino degli Ulivi, 24 agosto, ore 6.15). Il Festival si conclude il 26 ottobre nella chiesa di Sant’Egidio a Sant’Angelo in Lizzola (ore 18) con "Maestranze Barocche". I concerti (ove non specificato, alle ore 21.15) sono ad ingresso libero ad offerta per l’Associazione che sostiene La città di ragazzi sorridenti di Abba Marcello Signoretti in Etiopia. Official sponsor del Festival è Polimor.

Maria Rita Tonti