‘Musicae . Amoeni Loci’ in tour

Dopo vent’anni di successi, la rassegna ‘Musicae Amoeni Loci’ propone ben 14 spettacoli dal 5 luglio all’11 agosto. "Da quest’anno – hanno ricordato gli organizzatori - il Coro Jubilate di Candelara si fa promotore di un progetto di speranza fondato e voluto da don Marcello Signoretti. Pertanto tutti gli ingressi agli eventi del Festival saranno ad offerta libera e il ricavato sarà devoluto in beneficenza alla missione di Abba Marcello Signoretti. Gli organizzatori hanno illustrato il programma: "Musicae Amoeni Loci parte dalle Limonaie di Muraglia (5 luglio ore 21,15) con la vita di Costanza Monti Perticari intercalata da letture, musiche e danze risorgimentali. Si passa al Cortile d’Onore del Palazzo Ducale (6 luglio ore 21,15) con frammenti di vita del Cigno di Pesaro e un Gran Ballo in suo onore. Poi weekend (13 e 14 luglio) a Terre Roveresche: Nicolò Fontei e le Donne del Palazzo di Montebello e il Banchetto Rinascimentale al Castello di Montebello. In collaborazione con "Note Oliveriane" (18 luglio), Palazzo Montani Antaldi farà risuonare i racconti musicali e biografici di Giovanni Francesco Almerici. Poi si andrà al Santuario del Beato Sante; a Villa Montani (Scavolini) Ginestreto; e altri appuntamenti fino all’11 agosto. Oltre alla musica, alla danza, alla poesia e alla ricerca, questa edizione offrirà al pubblico la possibilità di esplorare accuratamente e da vicino alcuni dei luoghi selezionati in escursioni e visite guidate in ville, parchi, giardini e palazzi che apriranno le loro porte in maniera esclusiva.

Luigi Diotalevi