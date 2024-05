Musical delle emozioni a firma di Uttoveggio

Si annuncia ricco di emozioni lo spettacolo che andrà in scena alle 21 di domani al Teatro Sanzio di Urbino ed è già sold-out. Ben 35 tra attori, cantanti e musicisti alterneranno le loro vicende in un parco cittadino virtuale e multicolore attraverso 11 canzoni frutto di una sceneggiatura orientata ai valori umani e solidali suscitati dalle “Parole in musica. Una giornata al parco (come petali nell’aria)“. Questo il titolo del musical che porta la firma dell’urbinate Marco Uttoveggio.

"Finalmente ci siamo" annuncia l’autore e regista "sono felicissimo per un progetto iniziato durante la pandemia pensando alle tante vite spezzate in quel periodo e poi portato avanti assieme a quasi cinquanta persone coinvolte a vario titolo in questa avventura. Tutti “volontari“, come amano definirsi, ma che proprio per questo si sono impegnati al massimo. Assieme a noi però ci saranno anche professionisti come Michele Mangani, musicista internazionale e vice direttore del Conservatorio Rossini di Pesaro, la danzatrice Bianca Maria Berardi che ha armonizzato i movimenti degli attori, Marco Piersantini che ha realizzato quasi tutti gli arrangiamenti musicali e Alcmena multimedial show che ha realizzato delle splendide scenografie virtuali".

Che storia vivranno gli spettatori? "Lo spettacolo rappresenta un viaggio nel nostro mondo interiore. Un viaggio in cui non siamo mai soli ma sempre in relazione con gli altri, camminando verso una meta e portandoci dietro un bagaglio con lo scopo di renderlo più leggero. I personaggi che si alternano sulle due panchine del parco rappresentano perciò altrettante vicende umane, i problemi e le difficoltà della vita e la possibilità di risolverli grazie all’amicizia e alla solidarietà".

Una solidarietà che si traduce nella devoluzione dell’incasso. "Esatto. Andremo in scena l’8 maggio perché è la Giornata mondiale della Croce Rossa. Per l’occasione, quella italiana compie 160 anni e quella di Urbino i 40 anni. Con noi ci saranno Gilberto Ugoccioni e Luciana Beretta, presenti in Croce Rossa fin dal 1984.

L’intero incasso sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana del Comitato di Urbino e da quel giorno un palazzo della città sarà illuminato di rosso per una settimana".

Gli attori-cantanti che andranno in scena sono Paolo Bianchi, David Savelli, Massimo Spataro, Guglielmo Gagliardi, Stefano Volponi, Fabio Marangoni, Giovanni Mini, Sandro Filippini, Donata Perin, Costanza Petromilli, Roberto Oliva, Marta Oliva, Angelo Gabannini, Miriam Gabannini, Pietro Antognoli, Silvia Codignola, Franca Ruggeri, Marta Venerucci, Gina Venturi, Federica Galanti, Paola Notarangelo, Sonia Brunetti, Giulia Cerioni, Monia Duchi, Mara Cecchini, Margherita Rusciadelli, Marco Burani, Carla Pandolfi, Felice Marchione, Luigi Guidi, Licia Gagliardi, Luca Silvestrini, Massimo Vitali, Matteo Chezza e Gilberto Ugoccioni.

Tiziano Mancini