Musical e tornei. Il catalogo è questo. Vitrifrigo e Auditorium si riprendono gli spazi

Formalmente non era una presentazione-risposta agli albergatori che chiedevano la rassegna degli eventi programmati all’auditorium Scavolini, il vecchio palas. Ma in realtà lo schieramento (sindaco, vicesindaco e presidente di Aspes) era dedicata proprio a loro: gli albergatori. Che erano rappresentanti dal delegato ai rapporti con l’amministrazione, Roberto Signorini dell’Imperial Sport. Ad ascoltare anche Loredana Ceccarelli dell’hotel Delle Nazioni ed il presidente provinciale di Federalberghi Paolo Costantini dell’Astoria.

La scaletta dell’occupazione del vecchio palas è questa: si va da Cevoli a Galimberti, da Crepet a Morricone per quello che riguarda l’intrattenimento. Quindi un torneo di scherma (a giugno), 4 convention, di cui una ad aprile, e due convegni medici "e cioè manifestazioni che portano persone altospendenti", come ha detto Luca Pieri dell’Aspes che ha gestione sia l’impianto di viale Marconi, sia il Vitrifrigo Arena. Per vendere meglio la merce-contenitore e cioè il vecchio palas, verranno messe sui portali 4 soluzioni di allestimenti proprio "per andare incontro alle varie esigenze e sarà anche un palas che avrà un assetto variabile anche sul numero di posti", ha detto il sindaco Andrea Biancani. Ancora un ‘no’ secco alle manifestazioni sportive intese come campionati. Sì invece a quelle ’spot’ come per esempio il torneo di scherma. Con l’aggiunta che i due contenitori non devono entrare in concorrenza con le manifestazioni che il Comune organizza attraverso l’assessorato alla Cultura diretto da Daniele Vimini, il quale aggiunge: "La nostra città ha due strutture uniche che hanno bisogno anche di tempi di programmazione. Ci riprendiamo quegli spazi che in questi ultimi anni, per varie ragioni, abbiamo lasciato alle città vicine, da Rimini fino a Senigallia".

Il valore aggiunto dell’auditorium che si trova a due passi dagli alberghi e quindi dal mare "è una cosa che viene molto apprezzata perché le persone escono dagli hotel e raggiungono la struttura a piedi", ha detto il sindaco. Marketing... che ha visto la disponibilità e la collaborazione anche di Signorini per conto degli albergatori quando la categoria andrà nelle varie fiere all’estero proponendo il pacchetto Pesaro vacanze.

In sostanza alla Vitrifrigo Arena sono in programma 15 eventi – tra cui, pare, un grande musical di successo con più repliche (Drive?) – esclusa la Vuelle; mentre sono 12 gli eventi programmati al vecchio palasport escluso il Rof che occupa la struttura per circa tre mesi. Curiosità a tutti i livelli, compresi quelli....militari per "Tedx" (il 22 prossimo) che si svolgerà all’Auditorium e che altro non è che un incubatore di idee, molto allargato. Dove in 18 minuti personaggi di vario livello, compresi ricercatori universitari, si confrontano a colpi di idee in tutti i campi per una platea allargata. Una specie di salotto "al cubo" come era quello di casa Mancini dove sono passati premi Nobel, filosofi, notissimi artisti, grandi uomini di cultura ed anche importanti imprenditori. Un salto da qualche decina di persone e molte centinaia. Ma il principio è lo stesso.

A margine della giornata anche un sistema web per collegare eventi e operatori – ristoratori, baristi e albergatori – per mettere in relazione gli eventi con l’accoglienza "perché a volte – dice Biancani – si pensano grandi strategie e poi ci si perde su cose che si danno per banali e scontate". Tradotto ristoranti chiusi.

