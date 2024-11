Musical urbinate. In scena ’Una giornata al parco’

Manca una settimana all’apertura del sipario, ma già c’è una positiva fibrillazione per il ritorno del musical tutto urbinate ‘Una giornata al parco’, scritto e diretto da Marco Uttoveggio, che sarà in scena sabato 9 novembre al teatro Sanzio. L’occasione è una di quelle particolari: i 40 anni esatti dalla nascita del gruppo volontari della Croce Rossa Italiana di Urbino, a cui andrà in beneficenza tutto il ricavato dei biglietti. "Siamo grati a Marco – dicono la presidente Barbara Arduini e il consigliere Gilberto Ugoccioni – perché la serata, che ha avuto un’anteprima sold out lo scorso maggio, coincide col nostro quarantennio e coi 160 anni della CRI, quindi abbiamo deciso di riallestirlo per farlo vedere a tante altre persone. Il suo musical affronta in modo positivo tantissimi temi e problematiche di cui noi ci occupiamo quotidianamente". La collaborazione col comitato urbinate per Uttoveggio è stato qualcosa di naturale: "Fin da quando lo scrivevo, durante gli anni del Covid, ho pensato a dei temi sociali. La trama vede, come si intuisce dal titolo, un parco come sfondo a tante persone che ci passeggiano e lo frequentano, facendo dunque emergere per ognuno di loro alcuni frammenti della vita in cui chiunque può riconoscersi. Ogni attore racconta la propria storia, e il filo conduttore che le lega tutti è la potenza e la bellezza del perdono". Il cast, sia per gli attori che per il cast tecnico, è fatto solo da volontari non professionisti.

Giovanni Volponi