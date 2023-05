’Musicando’, 5 nuovi elementi E il debutto è già un successo

Tanti nuovi volti nella banda cittadina ‘Musicando’ di Colli al Metauro. "La musica è come la vita: si può fare in un solo modo, insieme", diceva il grande e indimenticato Ezio Bosso, diventato il motto della formazione ‘Musicando’ diretta dal maestro Michele Spadoni. Quest’anno il gruppo si è arricchito di 5 nuovi elementi: Gerardo Luigi De Lucia, Sara Geeson, Lorenzo Gilebbi, Camilla Giuliani e Giulia Spadoni. Tromba, flauti, sax e percussioni. Il debutto è avvenuto tra gli ulivi al Centro di Spiritualità San Francesco in Rovereto. Il gruppo si è esibito in un repertorio con brani classici, musica leggera, senza dimenticare composizioni originali per banda e celebri colonne sonore.

"Il debutto in banda è sempre un momento di grande emozione per i ragazzi, per le famiglie e il sottoscritto – evidenzia Spadoni -, risultato di uno sforzo importante rivolto all’inclusione. Ringrazio tutti i musicisti e gli insegnanti del corso bandistico". s.fr.