Musiche da film dal vivo in piazza del Popolo con l’Orchestra del Conservatorio Rossini

In occasione della Mostra del cinema l’Orchestra del Conservatorio Rossini, diretta da Luca Ferrara e dagli studenti di direzione d’orchestra (Emanuele Vitale e Michele Paolino), tornerà ad esibirsi stasera (ore 21,30) in piazza del Popolo. "La rinnovata collaborazione del Conservatorio con la Mostra del Nuovo Cinema in occasione della Festa Europea della Musica, spiega Fabio Masini direttore del Rossini, ha guidato la scelta del tema di quest’anno. Il titolo del concerto "...un film nel film" è il modo in cui può essere letta la funzione della musica nel cinema.

Una doppia narrazione in due linguaggi diversi; la “narrazione musicale“ può convergere con quella drammaturgica, ma anche proporre una lettura diversa. A differenza del concerto dello scorso anno – prosegue Masini – in cui le musiche di Riz Ortolani erano state composte specificamente come musica da film, con il programma di quest’anno proponiamo composizioni del repertorio classico di Mozart, Rossini e Beethoven, ampiamente usate come musica da film".