Musiche rossiniane dai Principi di Carpegna: Festival Cultura d'Estate 2023

Oltre un mese di eventi tra arte, musica, teatro, poesia e libri: il festival “Cultura d’estate 2023“, giunto alla XIX edizione, accende l’estate e le serate di Carpegna, con un fitto programma di concerti, spettacoli, presentazione di libri, serate di poesia e di teatro, tutti ad ingresso gratuito, che accompagneranno i turisti da oggi al 4 settembre. Il sipario di “Cultura d’Estate 2023“ si alzerà oggi alle 21, con il Rossini Opera Festival che porterà in scena, nella Sala del trono del Palazzo dei Principi di Carpegna, il concerto per pianoforte, voce e recitazione degli allievi dell’Accademia Rossiniana “Alberto Zedda“, dal titolo “Una volta c’era un re“, nell’ambito di “Salons Rossini“, ciclo di concerti interpretati dagli allievi dell’Accademia “Zedda“ in alcuni dei più suggestivi borghi dell’entroterra. Lo spettacolo verrà introdotto da una guida all’ascolto, a cura di Andrea Parissi della Fondazione Rossini e sarà seguito da un brindisi con degustazione di Prosciutto di Carpegna Dop, ospitato nel giardino del Palazzo dei Principi di Carpegna.

am. pi.