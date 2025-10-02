Musicista trovato morto su un sentiero del Nerone

È stato trovato dai soccorritori privo di vita, molto probabilmente colpito da un malore, poco dopo mezzogiorno lungo i sentieri di Monte Nerone Andrea Morandi, 58 anni di Morro D’Alba che non dava più notizie di sé dall’altro ieri. Stando alle prime ricostruzioni visto che l’uomo non era rientrato a casa (pare che aveva avvertito di voler andare a percorrere dei sentieri sul Nerone) i famigliari hanno dato l’allarme e attorno alle 3,30 di notte sono iniziate le ricerche, rese difficoltose anche dal buio e dalle precipitazioni piovose. Una vera e propria task force di soccorritori è stata allestita vicino alla strada regionale Apecchiese ai piedi di ‘Rio Vitoschio’ che fa da spartiacque tra i comuni di Piobbico e Apecchio. Durante la notte una volta individuato l’auto che Andrea aveva parcheggiato ai piedi del sentiero i soccorritori si sono subito messi alla ricerca del disperso utilizzando anche dei droni che hanno in dotazione apparecchiature speciali per trovare i telefoni anche in assenza, come era in questo caso, di segnale. Alla ricerca si sono mobilitati oltre i Vigili del Fuoco di Pesaro e Cagli anche con esperti Speleo alpino fluviale (Saf) e soccorso alpino con unità cinofile e l’elicottero Drago oltre i Carabinieri di Urbino e Piobbico e volontari della Protezione Civile di Piobbico. Andrea è stato trovato privo di vita nei pressi della grotta del Pisciarello sul Monte Nerone. Massimiliano Martinelli della Protezione Civile di Piobbico presente anche come esperto del Monte Nerone era sul posto: "Andrea era accasciato su un fianco, a detta dei sanitari non presentava traumi da caduta, a provvedere al recupero della salma nel primo pomeriggio il Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco - ha detto Martinelli- dopo averla barellata è stata spostata in un piccolo piazzale utile ad essere recuperata dall’elicottero Drago di Arezzo, poi portata a Piobbico il servizio necrofago l’ha presa in carico trasportandola alla camera mortuaria dell’ospedale di Fano per i rilievi di legge. La zona era impervia così come le condizioni del tempo". I boschi e i sentieri di Rio Vitoschio attraggono in modo particolare coloro che amano la natura, ma purtroppo capita spesso che durante il tragitto ci si perde e sono necessari i soccorsi come era successo il 17 agosto di due anni fa quando nella zona perse l’orientamento una famiglia composta dai due genitori e tre figli (due femmine e un maschio tutti minorenni, di 10, 9 e 7 anni) e per il loro ritrovamento fu necessario l’intervento dei soccorritori. Ritornando ad Andrea Morandi, era un batterista molto conosciuto, appena appresa la notizia sui social tante le espressioni di cordoglio e tutti concordi che Andrea amava ciò che faceva, era una persona buona che metteva il cuore nella vita e nella musica, che sapeva divertire e lo faceva divertendosi, che aiutava col sorriso e senza peso. Dal 2010 collaborava come docente ai seminari estivi di Arcevia Jazz dove teneva alcuni incontri sul rapporto tra il jazz e il cinema, insegnava inoltre storia del cinema presso il Marche Music College.

Amedeo Pisciolini