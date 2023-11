Musicisti local e band di pregio. Microfestival nel segno delle note

Il festival della scena indipendente e alternativa della musica nazionale e locale "2 1 11 – Musica in Bicipolitana", promosso dall’associazione Pop - Gruppo in collaborazione con Pesaro, Città Creativa della Musica Unesco, Teatro dei Bottoni, Circolo Mengaroni e Bagni Elsa chiude i suoi appuntamenti con il microfestival in programma domenica 19 dicembre al Teatro dei Bottoni (ingresso gratuito). "Felici di accogliere quest’ultima tappa di una rassegna non scontata – ha detto il vice sindaco Daniele Vimini - lunga un anno e nata dalla collaborazione tra le realtà creative e musicali locali che si sono unite con un progetto che ha investito sul territorio e che ha restituito uno spazio in più, alla città: il Teatro dei Bottoni".

Domenica 19 novembre, "2 1 11 – Musica in Bicipolitana" si chiuderà con un microfestival che terrà insieme nuove generazioni di musicisti locali e l’esperienza di una band internazionale. Si apre alle 16.30, nella sede del Teatro dei Bottoni, in via Volga, dove tutto ha avuto inizio, con l’esibizione di Andrea Paglialunga, 20enne cantautrice pesarese che proporrà un mini-live in apertura, accompagnata alla chitarra dal padre per il suo esordio con brani inediti. Spazio poi agli FF, duo urbinate che proporrà musica elettronica. A chiudere sarà Lucy Kruger & the lost boys, band berlinese composta da 5 elementi. Anche questa volta il Teatro dei Bottoni proporrà i contributi di Flavio Urbinati: "Un luogo che ha accolto concerti in spazi non usuali ma che si sono rivelati un valore aggiunto per gli appuntamenti che si sono allargati sul territorio raggiungendo una sala performante grazie all’ottima gestione tecnica e progettuale del Teatro dei Bottoni" ha sottolineato Roberto Baioni, Circolo Mengaroni che ha aggiunto: "La rassegna, che sostiene la musica alternativa, è stata realizzata grazie alla collaborazione tra tre realtà attive nel promuovere appuntamenti dedicati alla scena alternativa, nel segno di quanto fatto da Mirko "Zagor" dei Camillas". Un’unione nata, dalla "Necessità di portare in città band internazionali apprezzate anche se legate alla scena underground – ha puntualizzato Stefano Tombari, Pop-Gruppo – La sinergia attivata ci ha permesso di ospitare artisti stranieri di un certo valore, anche economico, grazie al sostegno dell’assessorato che ha permesso l’apertura di spazi dedicati che hanno accolto un pubblico proveniente anche dalla Romagna e dal sud delle Marche. Per il futuro, il progetto cercherà di fare qualcosa di più grande, in omaggio a Pesaro2024".

Luigi Diotalevi